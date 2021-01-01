Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
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Дом Фарфора на Кутузовском проспекте
Галереи «Времена Года», Москва, Кутузовский проспект, д. 48 +7 (495) 797-98-39
- Артикул: 00010658775
- Бренд: Dunoon
- Коллекция: Животные
- Материал: Фарфор костяной
- Тип: Кружка коллекционная
- Есть в наличии: 460 шт.
Основанная в 1974 году Гордоном Смитом и Биллом Харви в Стаффордшире, английская компания Dunoon — лидер рынка производителей чайной посуды из костяного фарфора.Продукция изготавливается методом литья, а не с помощью формовочного станка, который часто используют другие производители.Благодаря этому, посуда получается практически невесомой, с тонкими стенками.Фабрика Dunoon постоянно совершенствует дизайн своих изделий и поддерживает первоклассное качество производства.Опытные мастера завода вот уже 40 лет помогают поддерживать безупречную репутацию Dunoon в гончарной отрасли.На сегодняшний день товары бренда представлены более чем в 60 странах мира.Кружка из линии «Хенли» — самая большая емкость в ассортименте Dunoon - 0,6 л. Это популярная форма с великолепным дизайном. У модели удобная ручка с мягкими вогнутыми сторонами.
Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи.
Высота: 150 мм
Ширина: 130 мм
Диаметр верха: 93 мм
Диаметр дна: 57 мм
Емкость: 600 мл
Вес: 330 гр