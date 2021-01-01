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Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл

Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл

Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл

3 116 ₽
3 895 ₽ (-20%)
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Наличие в магазинах
  • Интернет-магазин

    8 (495) 989-61-81 zakaz@domfarfora.ru

  • Бутик Moser в ТЦ Dream House

    ТЦ Dream House, Московская область, Одинцовский р-н, Барвиха, д. 85/1 +7 (495) 739-25-98

  • Дом Фарфора на Кутузовском проспекте

    Галереи «Времена Года», Москва, Кутузовский проспект, д. 48 +7 (495) 797-98-39

Много в наличии Есть достаточное количество Есть в наличии
Можно забрать сегодня из 2 магазинов
  • Артикул: 00010658775
  • Бренд: Dunoon
  • Коллекция: Животные
  • Материал: Фарфор костяной
  • Тип: Кружка коллекционная
  • Есть в наличии: 460 шт.
Описание

Основанная в 1974 году Гордоном Смитом и Биллом Харви в Стаффордшире, английская компания Dunoon — лидер рынка производителей чайной посуды из костяного фарфора.Продукция изготавливается методом литья, а не с помощью формовочного станка, который часто используют другие производители.Благодаря этому, посуда получается практически невесомой, с тонкими стенками.Фабрика Dunoon постоянно совершенствует дизайн своих изделий и поддерживает первоклассное качество производства.Опытные мастера завода вот уже 40 лет помогают поддерживать безупречную репутацию Dunoon в гончарной отрасли.На сегодняшний день товары бренда представлены более чем в 60 странах мира.

Кружка из линии «Хенли» — самая большая емкость в ассортименте Dunoon - 0,6 л. Это популярная форма с великолепным дизайном. У модели удобная ручка с мягкими вогнутыми сторонами.

Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи.

Высота: 150 мм
Ширина: 130 мм
Диаметр верха: 93 мм
Диаметр дна: 57 мм
Емкость: 600 мл
Вес: 330 гр

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Dunoon
3 895 ₽
Уточнить условия
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл
Уточнение сроков

Для уточнения возможности заказа и сроков поставки товара свяжитесь с менеджером интернет-магазина т. 8 (495) 989-61-81

Наличие в магазинах
  • Интернет-магазин

    8 (495) 989-61-81 zakaz@domfarfora.ru

  • Бутик Moser в ТЦ Dream House

    ТЦ Dream House, Московская область, Одинцовский р-н, Барвиха, д. 85/1 +7 (495) 739-25-98

  • Дом Фарфора на Кутузовском проспекте

    Галереи «Времена Года», Москва, Кутузовский проспект, д. 48 +7 (495) 797-98-39

Много в наличии Есть достаточное количество Есть в наличии

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Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл

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