Кружка Dunoon "Тигрята.Хенли" 600мл

Основанная в 1974 году Гордоном Смитом и Биллом Харви в Стаффордшире, английская компания Dunoon — лидер рынка производителей чайной посуды из костяного фарфора.Продукция изготавливается методом литья, а не с помощью формовочного станка, который часто используют другие производители.Благодаря этому, посуда получается практически невесомой, с тонкими стенками.Фабрика Dunoon постоянно совершенствует дизайн своих изделий и поддерживает первоклассное качество производства.Опытные мастера завода вот уже 40 лет помогают поддерживать безупречную репутацию Dunoon в гончарной отрасли.На сегодняшний день товары бренда представлены более чем в 60 странах мира.

Кружка из линии «Хенли» — самая большая емкость в ассортименте Dunoon - 0,6 л. Это популярная форма с великолепным дизайном. У модели удобная ручка с мягкими вогнутыми сторонами.

Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи.

Высота: 150 мм

Ширина: 130 мм

Диаметр верха: 93 мм

Диаметр дна: 57 мм

Емкость: 600 мл

Вес: 330 гр